Schieramenti passati, emozioni presenti e conflitti infiniti.

Assisto quasi con l’allegria dei naufragi allo spettacolo, invano atteso da tante generazioni sovversive, del crollo del capitalismo per mano di Donald Trump, purché tenga duro e non si lasci tentare da sconti e negoziati: dazi al 104 per cento, o più, e la facciamo finita una volta per tutte. Nutro fiducia, anche per aver visto confermata la visione sulla Striscia di Gaza rapallizzata. Uno pensa a come si è dovuto arrabattare Putin per svuotare l’Ucraina da qualche milione di cittadini. Penso anche alla rapinosa retrocessione della questione ecologica, della seccatura ecologica, nominata ormai solo per essere irrisa – “il Green deal!”, com’era stato possibile un simile capriccio. La riduzione delle auto in circolazione, vero cuore del tracollo demografico: non di quanti bambini si impoverisce la terra, ma di quante automobili, bisogna allarmarsi e commuoversi.