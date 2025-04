La strage in Tribunale 10 anni dopo L’udienza il raid e le tre vittime | Nei nastri le ultime frasi di mio figlio

anni "che ne dimostrava dieci di meno", la persona "più libera che abbia mai conosciuto", il "collante della famiglia". Amava il diritto ed era "orgoglioso del suo lavoro", l’amore per Milano e l’isola d’Elba, il tifo rossonero, la passione per il tennis. La sua voce "tranquilla" in aula nella registrazione delL’udienza ascoltata infinite volte, prima degli spari che dieci anni fa hanno insanguinato il Palazzo di giustizia di Milano, strappando tre vite. Un ricordo del carattere e della quotidianità di una persona che non c’è più, trasmesso da Alberta Brambilla Pisoni, la mamma dell’avvocato Lorenzo Claris Appiani, una delle vittime della strage del 9 aprile del 2015. Quella mattina l’imprenditore Claudio Giardiello, a processo per bancarotta, uccise a colpi di pistola il legale-testimone Claris Appiani, il coimputato Giorgio Erba e poi, nel suo ufficio, il giudice Ferdinando Ciampi. Ilgiorno.it - La strage in Tribunale, 10 anni dopo. L’udienza, il raid e le tre vittime: "Nei nastri le ultime frasi di mio figlio" Leggi su Ilgiorno.it Un giovane uomo di 37"che ne dimostrava dieci di meno", la persona "più libera che abbia mai conosciuto", il "collante della famiglia". Amava il diritto ed era "orgoglioso del suo lavoro", l’amore per Milano e l’isola d’Elba, il tifo rossonero, la passione per il tennis. La sua voce "tranquilla" in aula nella registrazione delascoltata infinite volte, prima degli spari che diecifa hanno insanguinato il Palazzo di giustizia di Milano, strappando tre vite. Un ricordo del carattere e della quotidianità di una persona che non c’è più, trasmesso da Alberta Brambilla Pisoni, la mamma dell’avvocato Lorenzo Claris Appiani, una delledelladel 9 aprile del 2015. Quella mattina l’imprenditore Claudio Giardiello, a processo per bancarotta, uccise a colpi di pistola il legale-testimone Claris Appiani, il coimputato Giorgio Erba e poi, nel suo ufficio, il giudice Ferdinando Ciampi.

La strage in Tribunale, 10 anni dopo. L’udienza, il raid e le tre vittime: "Nei nastri le ultime frasi di mio figlio". Milano ricorda vittime a 10 anni dalla strage del tribunale. Dieci anni fa la strage al Tribunale di Milano, la madre di Lorenzo Claris Appiani: "La sua ultima parola fu: verità". Milano ricorda vittime a 10 anni dalla strage del tribunale. Lorenzo Claris Appiani, 10 anni fa la strage al tribunale di Milano. Il papà: ««Giardiello aveva progettato tutto per uccidere lui». Strage Piazza della Loggia, 30 anni a Marco Toffaloni. Ne parlano su altre fonti

Milano ricorda vittime a 10 anni dalla strage del tribunale - "Sono trascorsi dieci anni, ma il ricordo delle vittime è ancora vivo in tutti noi. (msn.com)

Dieci anni fa la strage al Tribunale di Milano, la madre di Lorenzo Claris Appiani: “La sua ultima parola fu: verità” - Il 9 aprile 2015 l'imprenditore Claudio Giardiello, imputato per bancarotta fraudolenta, uccise nel Tribunale di Milano il suo ex avvocato Lorenzo Claris ... (fanpage.it)

Milano, 10 anni fa la strage al tribunale. Il papà dell'avvocato Appiani, ucciso da Giardiello: «Rimpiango di non averlo fermato» - Il 9 aprile del 2015 l'avvocato 37enne fu ucciso da Claudio Giardiello, che colpì a morte anche un ex socio e un giudice che lo aveva condannato in precedenza ... (msn.com)