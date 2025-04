Vanityfair.it - Cocktail ring: sapete cosa sono (e perché si chiamano così)?

Leggi su Vanityfair.it

Nati per non passare inosservati, i, extra large, vistosi e sfavillanti di pietre preziose dalla notevole caratura,fatti della stessa sostanza dei sogni, in formato gioiello. Dall'epoca del proibizionismo a oggi,loro gli anelli preferiti delle signore facoltose e delle grandi dive del cinema. E non è difficile capire