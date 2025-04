Ilgiorno.it - Beko, chiusura evitata. Raggiunto l’accordo. Resta aperta la partita esuberi

Dodici ore per giungere ad un accordo. Tanto è durato l’incontro al Mimit che ha segnato un importante passo avanti nella vertenza. Iniziato a metà pomeriggio di martedì, si è protratto fino a notte fonda: i lavori si sono conclusi intorno alle 3.30 di mercoledì mattina. Ma non è stato tempo sprecato: le parti sono giunte infatti ad una bozza d’intesa, con un accordo preliminare che detta il futuro in Italia del marchio di elettrodomestici che tra i suoi stabilimenti conta anche quello di Cassinetta in provincia di Varese. "Un testo preliminare di intesa, che in questi giorni sarà portato a conoscenza delle lavoratrici e dei lavoratori nelle assemblee nei singoli stabilimenti e sottoposto a referendum", commentano in una nota le segreterie nazionali di Fim, Fiom, Uilm e Uglm. In caso di approvazione da parte dei lavoratori, che a Cassinetta si riuniranno già nelle prossime ore,sarà siglato la prossima settimana, probabilmente lunedì 14 aprile sempre al Ministero.