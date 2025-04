Gaggio Tech la Regione chiama il ministero

Gaggio Tech l'obiettivo è "conquistare tempo per trovare soluzioni e imprenditori che garantiscano il futuro dell'azienda. Anche cambiando tipo di produzione industriale". A dirlo è l'assessore regionale al lavoro Giovanni Paglia, che ha risposto in commissione alle interrogazioni di Fdi e M5s sulla situazione della ex Saga Coffee di Gaggio Montano. "Siamo al fianco dei lavoratori – assicura Paglia – abbiamo coinvolto il ministero anche per trovare nuove commesse". Nel 2023, l'ex stabilimento Saga Coffee fu rilevato da due imprese lombarde, Tecnostamp e Minifaber, dando così origine alla Gaggio Tech. L'azienda però ora è stata messa in liquidazione volontaria, mettendo a rischio i 131 lavoratori della società. Di questi, ricorda Paglia, 25 sono già stati ricollocati, mentre gli altri sono in cassa integrazione.

Ex Saga Coffee, nuovo incontro in Regione E-R tra 15 giorni - È finito così l'incontro a Bologna, in Regione Emilia-Romagna, sulla Gaggio Tech, la ex Saga Coffee di Gaggio Montano (Bologna), messa in liquidazione dalla sera alla mattina dal socio di ... (msn.com)