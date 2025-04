Ilgiorno.it - Paese mignon, grande piano. A Maccastorna tornano in auge hotel e officina sulla ciclabile

(Lodi) Ilpiù piccolo del Lodigiano pensa in: ritorna prepotentemente ininfatti il progetto di realizzazione di una struttura polifunzionale con ostello e ciclad alto livello di digitalizzazione, inseritociclovia Vento. Sorgerebbe sulle ceneri dell’ex casello idraulico, che era di proprietà del Demanio. Già un paio di anni fa sembrava che ildovesse decollare: ora riprende forza con costi più importanti, che oltrepassano i tre milioni. Una cifra monstre per il, poco meno di 70 abitanti, quasi dieci volte oltre le entrate annuali del Comune. Spesa che ovviamente non è sulle spalle dima che l’Amministrazione del sindaco Fabrizio Santantonio punta a ottenere grazie a un bando della Presidenza del Consiglio dei ministri finalizzato a selezionare piani di sviluppo con l’obiettivo di riqualificare aree dismesse o inutilizzate.