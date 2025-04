Ilgiorno.it - Lotta alla criminalità organizzata. Comuni pronti a fare la loro parte: "Serve maggiore coordinamento"

Leggi su Ilgiorno.it

Un momento di confronto tra istituzioni e cittadinanza a Canegrate, nell’ambito di un incontro pubblico promosso dCommissione Comunale Antimafia e Legalità. L’evento ha visto lacipazione di alcuni membri della Commissione Regionale Antimafia della Lombardia, con l’obiettivo di costruire un dialogo diretto e costruttivo su legalità, beni confiscati e contrasto alle mafie. Una giornata che si è articolata in due momenti distinti. Nel pomeriggio, a Rescaldina, i rappresentanti delle due commissioni hanno visitato "La Tela", un bene confiscatoe restituitocollettività. In serata, al Polo Culturale Catarabia di Canegrate, si è svolto l’incontro pubblico "Per costruire insieme un futuro di legalità", moderato da Pietro Basile, referente di Libera Contro le Mafie.