La Perla scade la cassa integrazione Le dipendenti aspettano il Parlamento

cassa integrazione anche per le dieci lavoratrici de La Perla Italia. Il 25 gennaio è cessato l'ammortizzatore sociale per le 40 dipendenti de La Perla Management e, ieri è stato l'ultimo giorno anche per le dieci colleghe di un'altra fetta del gruppo. Emerge, però, uno spiraglio di luce. Dopo l'incontro al ministero del Lavoro, avvenuto a metà marzo, entro metà maggio sarà approvato in Parlamento un decreto retroattivo che prevede la proroga di sei mesi della cassa integrazione delle 50 perline coinvolte. L'iter "è in fase avanzata", manca, di fatto, solo l'approvazione delle due Camere. "A marzo siamo usciti dal ministero con delle garanzie", afferma Mariangela Occhiali, funzionaria Uiltec Emilia-Romagna. Per i sindacati è la quiete prima della tempesta. Dopodiché si aprirà una nuova fase: "Una volta che avremo messo al sicuro le competenze, saranno quest'ultime ad accompagnare la ripresa dell'azienda", definisce Stefania Pisani, segretaria cittadina di Filctem-Cgil.

La Perla, le operaie a Roma per chiedere la proroga della cassa integrazione - Per quelle della seconda società, che si occupa dei negozi, la cassa scade il ... il caso per La Perla Manufacturing (la società produttrice), per cui la cassa integrazione in scadenza a ... (bologna.repubblica.it)

La Perla, sarà prorogata la Cassa Integrazione Straordinaria - Il Ministero del Lavoro ha comunicato ai sindacati "che è in fase di istruttoria un apposito decreto che darà la possibilità della proroga della cassa integrazione straordinaria per cessazione ... (rainews.it)

Presidio lavoratrici La Perla venerdì a Roma - (ANSA) - BOLOGNA, 12 MAR - Presidio delle lavoratrici della La Perla ... integrazione è scaduta il 25 gennaio. Per quelle della seconda società, che si occupa dei negozi, la cassa scade il ... (msn.com)