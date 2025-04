Ilgiorno.it - Una gondola al museo della barca

IlLariana a Pianello del Lario riapre al pubblico dopo la pausa invernale. L’inaugurazione è in programma venerdì 11 aprile alle 10.30 con un evento speciale: la restituzione alArconati Visconti, una delle più antiche e preziose al mondo, che è stata recentemente soggetta a un restauro conservativo grazie alla collaborazione con l’Accademia Galli di Como. Ilrappresenta un punto di riferimento per il settore nautico e per la storia d’Italia. Qui è stato condotto anche l’intervento di restauro, offrendo l’opportunità di scoprire le tecniche di costruzione dell’epoca.