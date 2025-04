Dal Giappone alle Marche Il corto targato Straffi

Straffi, presidente del Gruppo Rainbow – con un'opera di altissimo valore umano, che unisce arte e design, amore per il territorio e narrazione cinematografica: un racconto per immagini, che avvicina le Marche al Giappone nel segno della bellezza, ne esalta la contemplazione, l'ascolto dell'altro". "Design, moda, cinema: l'Accademia Poliarte" – ha spiegato il direttore Michele Capuani – con i suoi 52 anni di attività, è un'eccellenza a livello nazionale: il Ministero degli esteri ci ha dato la possibilità di raccontare il genio marchigiano a Padiglione Italia. Abbiamo deciso di farlo con i nostri talenti, con una storia che evoca e comunica la pluralità e l'unicità delle Marche e dell'Italia, facendo sentire più vicino che mai un paese tanto lontano come il Giappone".

