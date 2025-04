Oasport.it - Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi (10 aprile): orari, percorso, tv, favoriti. Sarà battaglia tra i big sulla salita finale

Ladi ieri ha consegnato la vittoria di giornata allo spagnolo Alex Aranburu della Cofidis e ribadito il primato in classifica del tedesco Maximilan Schachmann che ha guadagnato tre secondi sul duo Almeida–Lipowitz. Non c’è però tempo di respirare perché i candidati al successosono pronti a sfidarsi in un nuovo faccia a faccia.Sembra lecito pensare che la classifica generale possa subire ulteriori importanti modifiche e assumere una fisionomia molto più definita in vista dello scontrodi Eibar.in programma la quarta, da Beasain a Markina-Xemein, andiamo a scoprirla nel dettaglio con, altimetria, programma eI corridori affrontano unadi 169, 6 chilometri. Sono 2862 i metridi dislivello che il gruppo deve superare. Quello odierno è undecisamente movimentato con ben sette salite, sei di terza e una di prima.