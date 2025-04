Ilgiorno.it - Mattone d’oro, la città cresce ancora

Leggi su Ilgiorno.it

Si confermaila Como dove il prezzo medio al metro quadro è di 2.922 euro, il terzo dopo Milano e Monza, che guidano la classifica regionale rispettivamente con 5.466 euro al metro quadro e poco più di 3mila euro al metro. Nel caso di Como l’aumento nell’ultimo anno è stato del 7,3% e comunque il prezzo fa riferimento a una media di tutta la, senza tener conto delle quotazioni degli immobili vista lago o inmurata dove i prezzi superano anche i 5mila euro al metro quadro. Secondo le stime di Immobiliare.it l’area più cara per affittare alle spalle di Milano è il comune di Como, in crescita del 7,6% tra marzo 2024 e marzo 2025 e attualmente poco sopra i 15 euro al metro quadro. Il mercato immobiliare comasco tiene anche grazie alla diminuzione dei tassi che ha portato a una crescita dei mutui e alla spinta del turismo, anche se rispetto al passato l’offerta è un po’ inflazionata e in tanti stanno riconsiderando la possibilità di tornare all’affitto tradizionale anziché destinare seconde e terze case al mercato AirB&B.