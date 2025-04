Il killer di Ilaria prepara una lettera di scuse

Arriveranno dalla perizia disposta dalla Procura di Roma sui device di Ilaria e il cellulare di Mark Samson ulteriori elementi al già "granitico" impianto accusatorio a carico del 23enne accusato del femminicidio della studentessa originaria di Terni. L'indagine viaggia veloce dopo la confessione fiume di Samon e l'assunzione di responsabilità, per quanto riguarda il concorso nell'occultamento del cadavere, da parte della madre del giovane. Restano, comunque, da chiarire alcuni aspetti su quanto avvenuto dopo la scomparsa della giovane, il 25 marzo scorso. La versione fornita agli inquirenti dall'indagato presenta aspetti che non convincono e fondamentale potrebbe risultare l'analisi del tablet e del pc sequestrato nell'abitazione di Sula e dello smartphone di Samson. Gli inquirenti hanno affidato ad un ingegnare, il lavoro che è iniziato nel pomeriggio di mercoledì.

