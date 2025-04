Pioggia di euro su Gradara Borgo ancora più attraente con la cura da 16 milioni

euro di finanziamenti e oltre quattro anni di lavoro: il Borgo di Gradara punta così a un nuovo Rinascimento. Grazie al bando Pnrr ‘Attrattività dei borghi storici’ il Comune si è concentrato su un progetto di rigenerazione culturale e sociale per sostenere e promuovere la rinascita dell’artigianato storico e artistico, intrecciando cultura, formazione, impresa, tecnologia ed arte. Un obiettivo complesso articolato in sette linee di azione che prevede, da ora e nei prossimi anni, la realizzazione di numerosi interventi, fra i quali anche la definizione di nuove funzioni degli spazi all’interno del Borgo e della Rocca. Un’iniziativa che si basa su una visione di grande respiro, che ha messo in campo collaborazioni con le Università di Urbino, Ca’ Foscari e con la Direzione regionale musei Marche, presentata ieri alla stampa, nelle sue prime iniziative. Ilrestodelcarlino.it - Pioggia di euro su Gradara. Borgo ancora più attraente con la cura da 1,6 milioni Leggi su Ilrestodelcarlino.it Un milione e 600miladi finanziamenti e oltre quattro anni di lavoro: ildipunta così a un nuovo Rinascimento. Grazie al bando Pnrr ‘Attrattività dei borghi storici’ il Comune si è concentrato su un progetto di rigenerazione culturale e sociale per sostenere e promuovere la rinascita dell’artigianato storico e artistico, intrecciando cultura, formazione, impresa, tecnologia ed arte. Un obiettivo complesso articolato in sette linee di azione che prevede, da ora e nei prossimi anni, la realizzazione di numerosi interventi, fra i quali anche la definizione di nuove funzioni degli spazi all’interno dele della Rocca. Un’iniziativa che si basa su una visione di grande respiro, che ha messo in campo collaborazioni con le Università di Urbino, Ca’ Foscari e con la Direzione regionale musei Marche, presentata ieri alla stampa, nelle sue prime iniziative.

Ecco il borgo medievale di Gradara: si gioca in scala, il tuffo nel XV secolo - GRADARA È stato presentato in anteprima in Inghilterra in occasione di “Salute !”- il più grande evento europeo dedicato al War Game il prototipo di un modello in scala giocabile del borgo ... (msn.com)

Si torna in campo dopo la pioggia: il Gabicce Gradara espugna Appignano - Si torna in campo dopo il rinvio di quindici giorni fa per pioggia ed è il Gabicce Gradara ad imporsi in casa dell’Appignanese. La gara riparte dal decimo minuto in cui il risultato ancora non si era ... (youtvrs.it)