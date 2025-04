Starmer riesce ancora a tenersi in bilico tra America ed Europa ma Trump lo costringe a scegliere

Ilfoglio.it - Starmer riesce ancora a tenersi in bilico tra America ed Europa, ma Trump lo costringe a scegliere Leggi su Ilfoglio.it La regola numero uno di ogni nuovo premier britannico quando parla di politica estera è del tutto chiara: qualsiasi altra cosa facciate o diciate, non dimenticate di sottolineare l'importanza della.

Starmer riesce ancora a tenersi in bilico tra America ed Europa, ma Trump lo costringe a scegliere. La parabola di Starmer. Tutto quello che noi economisti non capiamo quando si parla di Trump. Meloni: dispiaciuta per scontro Trump-Zelensky, ma no a tifoserie. Ancora perplessa su invio truppe Ue. Gran Bretagna ancora sotto pressione, giù la sterlina, su i rendimenti. Sanchez, Scholz, Starmer: la sinistra europea sotto la tenda a ossigeno | .it. Ne parlano su altre fonti

Starmer riesce ancora a tenersi in bilico tra America ed Europa, ma Trump lo costringe a scegliere - Il presidente americano potrebbe rivendicare la "relazione speciale" tra Stati Uniti e Gran Bretagna, espressione inventata nel 1946 da Churchill. Sicuramente vorrebbe che Londra mantenesse le distanz ... (ilfoglio.it)

Von der Leyen a Starmer: "Negoziamo, pronti a rispondere" - BRUXELLES - Colloquio telefonico tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro britannico Keir Starmer sul dossier tariffe. Von der Leyen ha espresso la propria ... (ansa.it)

Starmer non riesce a convincere Trump a impegnare truppe in Ucraina - Dopo Emmanuel Macron, ieri vi si è recato per rendere omaggio Keir Starmer, e oggi pomeriggio sarà il turno di Volodymyr Zelensky. Ma “re Donald” non sembra lasciarsi impressionare granché ... (informazione.it)