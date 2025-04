Trump annuncia una pausa immediata di 90 giorni sui dazi reciproci volano le Borse asiatiche

dazi settoriali, su acciaio, alluminio e auto, rimangono invariati Tgcom24.mediaset.it - Trump annuncia una pausa immediata di 90 giorni sui dazi reciproci, volano le Borse asiatiche Leggi su Tgcom24.mediaset.it Cina, Messico e Canada esclusi dalla "tregua". Stangata in particolare per Pechino, a cui vengono aumentate fino al 125% le tariffe doganali. Isettoriali, su acciaio, alluminio e auto, rimangono invariati

