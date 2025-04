Colpo in farmacia Rapinatore in manette

Rapinatore in azione a Groppello è durata poco. Il Colpo, martedì pomeriggio, l’autore un 27enne di Milano, in trasferta, pregiudicato, disoccupato in azione nel punto vendita della frazione di Cassano, in piazza Caprara. Tanta paura, ma l’uomo dopo aver spaventato la donna, se ne è andato con il bottino: 175 euro e il monile. Tutto restituito ai proprietari. I carabinieri della tenenza cittadina sono riusciti a rintracciarlo in pochi minuti e a far scattare le manette ai suoi polsi. Il fermo è stato convalidato ieri, il responsabile è in cella a San Vittore. Dovrà rispondere anche di resistenza per la condotta tenuta con i militari durante l’arresto. Bar.Cal. Ilgiorno.it - Colpo in farmacia. Rapinatore in manette Leggi su Ilgiorno.it Ha minacciato la farmacista con un coltello per farsi consegnare l’incasso della giornata e l’orologio, ma la fuga delin azione a Groppello è durata poco. Il, martedì pomeriggio, l’autore un 27enne di Milano, in trasferta, pregiudicato, disoccupato in azione nel punto vendita della frazione di Cassano, in piazza Caprara. Tanta paura, ma l’uomo dopo aver spaventato la donna, se ne è andato con il bottino: 175 euro e il monile. Tutto restituito ai proprietari. I carabinieri della tenenza cittadina sono riusciti a rintracciarlo in pochi minuti e a far scattare leai suoi polsi. Il fermo è stato convalidato ieri, il responsabile è in cella a San Vittore. Dovrà rispondere anche di resistenza per la condotta tenuta con i militari durante l’arresto. Bar.Cal.

Arrestato un rapinatore seriale. Fatale il colpo in farmacia. L'assalto a una farmacia, l'inseguimento e poi le botte ai poliziotti: tre in manette. "Mi misura la pressione?", poi la minaccia con la lama: preso il rapinatore seriale. In fuga con la bici elettrica dopo il colpo in farmacia, in manette rapinatore ecologico. Il rapinatore seriale di farmacie è un cliente abituale: arrestato. Rapine nelle farmacie, appostamento e colpo sventato: arrestati due fratelli. Ne parlano su altre fonti

Colpo in farmacia. Rapinatore in manette - Ha minacciato la farmacista con un coltello per farsi consegnare l’incasso della giornata e l’orologio, ma la fuga del ... (ilgiorno.it)

Pozzuoli, tenta rapina in farmacia e aggredisce dipendente: 43enne in manette - Il 43enne è entrato in una farmacia a Pozzuoli e ha minacciato un dipendente per farsi consegnare l’incasso giornaliero e lo ha colpito con uno schiaffo. A Pozzuoli i carabinieri della sezione ... (2anews.it)

Irrompe in farmacia con due coltelli e scappa con le scatole di medicinali - Entra in farmacia, si riempie le tasche di medicinali e scappa. Quando le farmaciste cercano di fermarlo, appena fuori dal locale, tira fuori due coltellacci per minacciarle e guadagnare la fuga. La ... (milanotoday.it)