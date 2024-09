Il festival del fumetto | Così Paperino festeggia i 90 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) "Tre giorni ricchi e ’indisciplinati’" sono quelli che Elisabetta Sgarbi, ideatrice e direttrice deldel’Linus’, promette al pubblico. Per l’occasione sul palco anche Giampaolo Soldati, fumettista Disney, insieme a Alex Bertani direttore editoriale di Topolino, per celebrare il 90esimoversario del personaggio iconico di. Sodati,è un personaggio da bambini? "nasce come personaggio rivolto ai bambini, ma poi questi personaggi sono entrati nel nostro immaginario e sono letti e piaciuti da tutti. Si tratta di libri che hanno diversi strati di lettura, con impatti diversi: un livello semplice per bambini ma anche con un livello più articolato per gli adulti. Consideriamo che ogni personaggio Disney ha una caratterizzazione articolata e per questo hanno spazio di interpretazione".