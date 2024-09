Ginnastica aerobica Mondiali Pesaro 2024 | Italia in finale nel trio gruppo dance e step Promossa Ciurlanti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) Si è aperta oggi ala diciottesima edizione del Campionato Mondiale di(visibile in diretta su Sportface TV). Nella giornata di gare odierna alla Vitrifrigo Arena sono andate in scena le qualificazioni dell’individuale femminile, del, del, dell’aeroe dell’aero. NelSara Cutini, Francesco Sebastio e Davide Nacci hanno staccato il pass per la(in programma domani, sabato 28 settembre, alle 17:30) e lo hanno fatto con il quarto miglior punteggio: 20.333 (Difficoltà 3.333 Qualità artistica 9.150, Esecuzione 7.850). Davanti a loro solamente Romania (20.600), Cina (20.583), Francia (20.497). Qualificate inanche Bulgaria (20.238), Vietnam (20.072), Spagna (19.777) e Ucraina (19.683).