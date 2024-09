Frana in Val Seriana resta isolata frazione di Gorno Il sindaco | Ho rischiato di essere travolto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 27 settembre 2024) Unaha interessato il comune di, situato in Val, provincia di Bergamo, interrompendo il collegamento tra ladi Chignolo di Oneta e quella di Riso e isolando così gli abitanti di Chignolo. L’incidente è stato causato dalle intense precipitazioni avvenute nella notte scorsa, poco dopo la mezzanotte. “Se fossi arrivato qualche secondo più tardi, sarei statodalla”, ha dichiarato ildi, Giampiero Calegari, all’Adnkronos. “Lo smottamento – ha spiegato – si è verificato in corrispondenza di un tornante mentre mi dirigevo a controllare un piccolo smottamento di cui ero stato avvisato”. Dalle tre di questa notte sono partiti i lavori per ripristinare la viabilità e ristabilire il collegamento con il paesino.Leggi anche: Beirut, forti esplosioni nel sud della città .