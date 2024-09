Emily Ratajkowski e Sylvester | dolce debutto madre-figlio alla Paris Fashion Week

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 27 settembre 2024), icona di stile e modella apprezzata in tutto il mondo, ha stupito ancora una volta portando con sé una presenza speciale: il suo adoratoApollo Bear. Lae il piccolo, affettuosamente chiamato Sly, hanno fatto il loroinsieme nel front row della sfilata di Loewe per la collezione Primavera/Estate 2025, catturando l’attenzione non solo per i look, ma anche per il tenero legame che li unisce.n e: icone di stilenon è nuova al mondo della moda, ma questa volta ha deciso di condividere i riflettori con una persona speciale: suo. La sfilata di Loewe ha visto la modella indossare un look impeccabile e ricercato, confermando ancora una volta il suo status di icona