Cittadinanza | Magi +Eu ' dopo il Parlamento la destra vuole abolire anche i referendum'

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma, 27 set (Adnkronos) - "Il leghista Borghipresentare una legge perla raccolta di firme on line: la Costituzione però non solo non prevede che i cittadini debbano firmare con dolore e con fatica, ma anzi dice che i cittadini devono essere agevolati nella partecipazione alla vita democratica del Paese. La verità è che la tecnologia al servizio dei cittadini e della democrazia fa paura e che ilè già in crisi per conto suo, con il governo che decide tutto. Ora vogliamo definitivamente ucciderelo strumento referendario? Non lo capisco e ci mobiliteremo contro riforme di questo tipo”. Lo ha detto questa mattina ad Agorà su RaiTre il segretario di +Europa, Riccardo