Salva casa per 28 famiglie | accordo Comune di Livorno e Regione

(Di giovedì 26 settembre 2024)per 28livornesi:dilaper 28di, sindaco Luca Salvetti, eToscana. Serena Spinelli, assessoraToscana, commenta l’che mette il punto alle vicissitudini seguite al fallimento Consabit: “Oggi possiamo davvero festeggiare, perché grazie al lavoro sinergico di, Fondo Housing Toscana ediil pericolo della perdita dell’alloggio per 28livornesi finalmente è scongiurato”. “Negli ultimi tre anni abbiamo seguito da vicino questa vicenda nell’interesse non solo dell’investimento regionale di 1.5 milioni, ma anche e soprattutto del diritto all’abitazione dei nuclei familiari che ci vivono in affitto a canone agevolato.