Onofri | Il Napoli può lottare per lo scudetto quest’anno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Claudio, ex allenatore ed ex difensore del Genoa, è intervenuto a “Magazine Live“, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco le sue parole: “Genoa-Sampdoria è stata una gara imprevista. Il Grifone non è in uno stato di forma eccezionale e la differenza di categoria tra le due squadre non si è visto, con i doriani che hanno creato più occasioni. Le prossime quattro gare diranno molto sulla stagione del Genoa, perchè in caso di risultati negativi inizierà ad essere messo in dubbio anche l’allenatore, che nella gara di ieri poteva fare diversamente anche nei cambi e ai rigori è passata la squadra che ha meritato di più.