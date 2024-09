Napoli-Palermo 5-0 Gli azzurri volano agli ottavi di Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 26 settembre 2024)Cronaca e tabellino della partita Illiquida ile voladi. Bastano 12 minuti ai ragazzi di Antonio Conte per chiudere la pratica qualificazione. Goleada delcontro il: doppietta di Ngonge, poi Juan Jesus, Neres e McTominay.ci sarà la Lazio. CRONACA Tutto fin troppo facile per il, che travolge ilal ‘Maradona’ con un sonoro 5-0 e voladi. Glimettono in cassaforte la qualificazione dopo meno di un quarto d’ora trascinati da un super Ngonge, autore di una doppietta in avvio di match seguita dal tris di testa di Juan Jesus in chiusura di primo tempo. Nella ripresa la torta viene impreziosita dai timbri di Neres e del nuovo entrato McTominay (assist di Lukaku).