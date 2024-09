Madrid nuovi problemi per il Bernabeu | fermati i lavori del nuovo parcheggio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024)per il rinnovaato Santiago. La 30a Dispute Court diha infatti costretto a fermare idelin costruzione presso la casa del Real. La notizia, avanzata da El Confidencial e poi ripresa da Marca, deriva da una sentenza emessa a maggio in seguito alla denuncia di un’associazione locale. Il Consiglio comunale ha impugnato la sentenza e continuato i, ma l’appello è stato respinto e la corte ha ordinato di prendere le misure appropriate per fermare immediatamente la costruzione del. La città e il Realhanno ora 15 giorni per presentare un appello per cercare di andare avanti con un progetto che era vitale dal punto di vista del club.