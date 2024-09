Lasciata senza funerale Morta in casa da mesi | perizia psichiatrica per la figlia dell’anziana?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Arezzo, 26 settembre 2024 – Il giallo di via Montanara diventa il giallo di unche non c’è e di una donna che non è rintracciabile. Carla Bazzani, non ha ancora una sepoltura nè familiari che reclamano il corpo affinchè riposi in una tomba. A un mese di distanza dal ritrovamento del cadaverenell’appartamento di via Montanara, quartiere Saione, la vicenda è ancora tutta aperta. “Chiederò la”, annuncia l’avvocato Barbara Mugnai che assiste ladella novantenne, indagata per abbandono di incapace e truffa ai danni dello Stato. È il primo atto della strategia difensiva in una battaglia giudiziaria che si annuncia ricca di colpi di scena. “La signora non è rintracciabile” ripete il legale e in questa frase netta potrebbero celarsi nuovi scenari.