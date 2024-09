Intelligenza artificiale | Diamo a tutti i ragazzi cassette degli attrezzi per capire rischi e virtù

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Essere (e restare) umani dopo l’IA: la sfida. Che oggi orbiterà attorno all’università di Milano-Bicocca, con il filosofo Luciano Floridi, che guiderà il viaggio di “Orbits. Dialogues with Intelligence“, insieme al conduttore televisivo e radiofonico Alessandro Cattelan e alla rettrice Giovanna Iannantuoni, presidente Crui. Rettrice, l’è all’ordine del giorno anche in ambito accademico: come ci si sta muovendo? "Le università si sono attrezzate e si stanno attrezzando per analizzare questo cambio di paradigma, capendo gli impatti nella vita dii giorni, facendo ricerca e interrogandosi sul possibile uso dell’IA nella didattica.