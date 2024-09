Il Signore degli Anelli | Gli Anelli del Potere il promo del finale di stagione

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il: Glidel, ildeldiL’intenso penultimo episodio di Il: Glidel(la nostra recensione) è ora in streaming e “Doomed To Die” si è concentrato sulla devastante Battaglia dell’Eregion, mentre Adar, con Galadriel come sua prigioniera, e le sue forze lanciarono un attacco al regnoElfi mentre Elrond e Re Gil-glad organizzarono una difesa disperata. Seguono spoiler sull’episodio di Il: GlidelCon Durin incapace di mantenere la parola data a Elrond inviando un esercito di Nani per rafforzare i ranghiElfi, Adar alla fine esce vittorioso, pugnalando Arondir (probabilmente fatalmente) e prendendo l’anello di Galadriel, Nenya, da Elrond prima di gettare l’Elfo a terra.