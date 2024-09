Grinta Gabbianelli | | Vietato fare errori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) SENIGALLIA Esperto e decisivo. Gianmarcosi è già preso la Vigor, diventando il leader silenzioso di un gruppo profondamente rinnovato che in realtà ha già trovato un suo equilibrio. La sfida contro l’Ancona, la seconda in neppure un mese, è un appuntamento elettrizzante, uno di quelli da non fallire.che apprezza le qualità dei dorici ne è ben consapevole e afferma: "Che sia una squadra di valore non ci sono dubbi. Lo abbiamo visto con i nostri occhi, in Coppa è stata durissima e non dimentichiamo che l’Ancona ha iniziato la preparazione con un po’ di ritardo rispetto a tutti gli altri. Viene da una sconfitta è vero, ma non ha affatto sfigurato, anzi, guardando le immagini della gara contro il Chieti avrebbe meritato qualcosa in più. In tutte le altre partite ha dimostrato di avere grandi potenzialità e di ambire a posizioni nobili della classifica.