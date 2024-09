Energia Casasco e Squeri Forza Italia | Raccogliere l' allarme dell' industria sostegno al settore acciaio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) "I dipartimenti Economia eddifanno proprio l'lanciato dalle organizzazioni imprenditoriali sul caro, che sta mettendo in grande difficoltà interi settori, in particolare gli energivoria meccanica, del vetro,a carta,a ceramica,a chimica,'estrattivo e'alimentare. Consapevoli che la questione energetica è centrale per la competitività e la sicurezza del Paese, abbiamo avanzato proposte su questo tema sin dall'inizioa crisi, a metà 2021. Si condividono quindi l'iniziativa di Confdi puntare a un prezzo unicoeuropeo, per evitare che i vari Paesi si facciano concorrenza tra loro, e le pressanti richieste del manifatturiero, avanzate da Confapi, di potenziare le garanzie pubbliche e le misure di".