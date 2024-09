Busitalia e QBuzz presentano i bus a guida autonoma

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 26 settembre 2024) BERLINO (ITALPRESS) – Un bus a, una delle più avanzate tecnologie destinate a rivoluzionare il trasporto pubblico, è stato presentato da, in collaborazione con l'olandese, a InnoTrans 2024, la principale fiera internazionale dedicata al trasporto ferroviario e alla mobilità innovativa. I bus, fiore all'occhiello delle due società del Gruppo Fs Italiane, sono stati sviluppati per rispondere a diverse sfide chiave del settore dei trasporti, tra cui l'aumento della domanda di mobilità e la necessità di ridurre i costi operativi, i bus sono dotati di autopilota retrofit a basso costo e di tecnologie all'avanguardia, come i sensori ad alta affidabilità e un sistema di controllo drive-by-wire.