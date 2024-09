Bia | Buongiorno potrà diventare come Fabio Cannavaro

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 26 settembre 2024) Giovanni Bia, agente di Rayyan Banyia, difensore del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista a kisskissnapoli.it. Di seguito quanto dichiarato. Bia su“Che pensi diun giorno? “è un giocatore importante, lo conosco da quando faceva le giovanili del Torino. È un difensore moderno che sa giocare a calcio e che fa ancora il difensore, bravo anche in fase offensiva ma sa fare soprattutto il difensore. Un ottimo acquisto del Napoli. Dice ne sono stati pochi, la carriera che ha fatto parla per lui e arrivare a quei livelli non è per niente semplice, mapromette bene”. Su Rafa Marin “Che pensi di Rafa Marin? Secondo te perchè non ha ancora giocato? “Se Conte non ha ancora deciso di farlo giocare evidentemente non lo reputa pronto.