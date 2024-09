America' s Cup oggi Luna Rossa batte Ineos nella prima regata della finale di Louis Vuitton Cup

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Roma, 26 settembre 2024 –debutta con una vittoriaseriediCup. La barca italiana non commette errori, mostra grande velocità e fluidità di manovra e infligge alasconfitta grazie ad una prova solida che vale l’1-0 per il sindacato tricolore.parte molto bene e mette la prua avanti aBritannia cominciando a condurre lanel primo lato. Rispetto ai giorni scorsi le condizioni sul campo di regate sono differenti, con un’onda più sostenuta e un vento più intenso che è arrivato a soffiare tra 18 e 20 nodi. Le due barche vanno verso la separazione totale nel primo lato, con il sindacato italiano che ha deciso di non andare a marcare gli inglesi. Una decisione che vede così la Silver Bullet passare dal primo cancello con un vantaggio di 11 secondi sugli avversari.