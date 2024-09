Strade Provinciali Ortonesi | Lavori di Messa in Sicurezza in Corso e Investimenti Necessari

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Chieti - I progetti di ristrutturazione su alcunenel distretto Ortonese continuano, con un investimento significativo per garantire ladegli automobilisti. Nell'ambito degli sforzi per garantire ladelle infrastrutture stradali, sono in atto importanti interventi di ristrutturazione nelledel distretto Ortonese, nella Provincia di Chieti. I, in fase di completamento, sono stati pianificati con un investimento totale di circa 270.000 euro. I progetti principali includono la S.P. 66, nota come "Ripari di Giobbe", dove si sta intervenendo su un tratto di circa 1,5 km con una spesa di 130.000 euro. Inoltre, la S.P. 50, denominata "Colombo", prevedesu un tratto di 700 metri, per un importo di 68.000 euro. Infine, sulla S.P.