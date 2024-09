Serie C 2024 2025 | il Potenza crolla in casa contro il Trapani Bene Atalanta U23 la Ternana ne fa 8

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Prosegue il turno infrasettimanale dellaC, con la sesta giornata e sei partite che si sono giocate oggi nello slot delle 18:30. Nel Girone A vittoria netta da parte dell’U23, che schiaccia 5-1 la malcapitata Pergolettese dopo essere andato sotto di un gol (Parker). Del Lungo, Bergonzi, Vavassori e una doppietta del solito Vlahovic ribaltano il risultato. Successo anche dell’Alcione Milano in trasferta sul Caldiero Terme grazie a Palombi e Pirola, mentre il Lecco si impone in rimonta sull’Arzignano: dallo 0-2 firmato Toniolo e Mattioli si passa 3-2 della ripresa con Krita, Ilari e Sipos. RISULTATI E CLASSIFICHE Nel Girone B prosegue come prevedibile finisce in goleada tra la prima della classee il fanalino di coda Legnago Salus: finisce addirittura 8-0 con le reti di Cicerelli(2), Carboni, Cianci, Romeo, Donnarumma, Maestrelli e Mattheus.