Quartiere Porto Saragozza Va riconosciuto un ristoro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Nel giugno 2024, stante i gravi disagi che subivano i residenti delin zona Cantierone Riva Reno, proposi al Consiglio diun ODG in loro favore. Più precisamente domandavo al Consiglio di approvare un testo in forza del quale Comune e Giunta autorizzassero l’esenzione della Tari – possibilità prevista ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013 - dal giugno 2024 e sino alla fine del 2026 per tutti i cittadini residenti nei pressi del Cantierone, che subiscono - e subiranno per molto - disagi collegati al traffico, disagi conseguenti a immissioni acustiche e di polveri oltre la normale soglia, etc.