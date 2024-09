Latina-Messina oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Domenico Francioni valevole per la sesta giornata del campionato italiano di. I nerazzurri padroni di casa, dopo la prima vittoria stagionale ottenuta nello scorso turno contro l’Avellino, vogliono dare continuità ai loro risultati anche in casa., come seguire il match La squadra siciliana, dal suo canto, arriva dal suo terzo pareggio in stagione ottenuto con la Casertana e adesso spera di tornare al successo per tenere a distanza la zona retrocessione. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 25 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 258. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.