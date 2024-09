Il libro per chi vuole vendere il proprio appartamento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) In una società freneticamente consumistica come la nostra siamo quotidianamente bombardati da un’infinità di messaggi, immagini e slogan che ci invitano ad acquistare prodotti di ogni genere e prezzo, dall’auto di lusso alla scatoletta di tonno. Viviamo, noi comuni cittadini consumatori, in una sorta di ipermercato globale dove, tra novità imperdibili e super offerte, l’integrità del nostro portafoglio è costantemente a rischio. Ma, per fortuna, non esistono soltanto gli inflazionati “consigli per gli acquisti”. C’è pure qualcuno che, magari con minor clamore mediatico, si prende la briga di fornirci consigli utili, sì, ma per aiutarci a, non a comprare. È il caso dell’autore di questo prezioso libretto che ha un titolo quantomai esplicativo: “Comecasa in modo sicuro e al massimo prezzo”.