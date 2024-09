Il cuore Fortitudo Sergio il super tifoso sempre vicino alla Effe

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) di FIlippo Mazzoni Potere dellacoppa. Latorna a riaprire la bacheca e torna a far felici tifosi. Tra questi c’èMinotta, diacono permanente della parrocchia di San Domenico Savio, ma in questo caso grande appassionato di basket. Nonostante i problemi di salute,ha voluto seguire le sfide della amataa Livorno. Vedere lavincere prima con Forlì in semifinale e poi con Orzinuovi è stato emozionante. Don Massimo Vacchetti, direttore dell’Ufficio della diocesi per la Pastorale dello sport, ha consegnato a Minotta la canotta Fortituo autografata da tutti i giocatori., dopo la vittoria dicoppa, sogna e vuole continuare a sognare il raggiungimento di altri e ancor più grandi obiettivi che per passione, attaccamenti, i tifosi biancoblù meriterebbero di centrare.