Droga | oltre 60 arresti tra Italia Albania Svizzera e Polonia 

(Di mercoledì 25 settembre 2024) AGI - Misura cautelare per 61 persone accusate di aver messo in piedi ine Polonia un'associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti (cocaina). I provvedimenti restrittivi sono maturati all'esito di un'attività d'indagine diretta dalla procura Distrettuale di Brescia con il coordinamento del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (Scico), circa 400 militari, e la cooperazione di Europol, della Direzione Centrale Servizi Anti, del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, dell'Ufficio dell'Esperto per la Sicurezza presso l'Ambasciata d'a Tirana, delle forze di polizia albanesi, polacche e svizzere e del supporto dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria (Eurojust).