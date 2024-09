Crolla palazzina a Rodanthe nella Carolina del Nord | le immagini del crollo La motivazione lascia di stucco

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Siamo adel, negli Stati Uniti. La casa nel video, ormai disabitata, doveva essere demolita questa settimana, ma l’intervento non è arrivato in tempo prima che le forze naturali facessero il loro corso. Il cedimento, secondo quanto riportato dai media statunitensi, è stato provocato dalla progressiva erosione costiera che ha interessato una vasta area del litorale della zona. Questo è il quarto evento nelle ultime settimane, e il terzo solo negli ultimi giorni. Questo fenomeno, causato dalla crescente erosione costiera, sta colpendo la zona in modo allarmante. Le autorità locali avvisano residenti e visitatori di tenersi lontani dalle spiagge e dall’oceano circostante a causa dei detriti pericolosi, che si sono dispersi sia nell’acqua che sulla riva a seguito del