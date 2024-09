Berrettini inizia in scioltezza | agevole vittoria su Van de Zandschulp al debutto a Tokyo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Buona la prima per Matteo. Il tennista romano (n.45 del mondo) hato bene il proprio percorso nell’ATP500 di(Giappone). In una partita disputata in condizioni indoor per via della pioggia, Matteo ha sconfitto l’olandese Botic van de(n.67 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-4, replicando quanto fatto a Bologna nella settimana di Coppa Davis. Un successo, però, piùdi quello della Unipol Arena. Matteo ha saputo muoversi un po’ meglio in campo e, nello stesso tempo, van deè stato più falloso. Nel secondo turno, dunque,giocherà contro il vincente del confronto tra l’americano Taylor Fritz (n.1 del seeding) e il francese Arthur Fils. Nel primo set il via dell’azzurro non è dei migliori. Qualche dritto affossato in rete e break per l’avversario.