Avvicina poliziotto a una festa e gli segnala con la mano di essere vittima di violenze | il fidanzato finisce in carcere

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Segrate (Milano), 25 settembre 2024 – L'intervento della polizia chiamata dai condomini, per unarumorosa durata tutta la notte, a Milano, ha creato l'occasione giusta per denunciare i maltrattamenti subiti da una giovane tiranneggiata dal suo. L'uomo, a seguito della denuncia di lei e dei riscontri sui precedenti interventi delle forze dell'ordine, nonché alle denunce (poi ritirate dalla donna) fatte in passato, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e posto ai domiciliari con la prescrizione del braccialetto elettronico. Si tratta di un ecuadoriano di 31 anni, regolarmente in Italia, residente a Segrate. L'episodio è accaduto il 15 settembre in via Calabiana, periferia sud fra viale Ortles e piazzale Lodi.