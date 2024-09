ATP Tokyo | parte bene Berrettini contro Van de Zandschulp

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2024)il torneo di Matteonell’Atp 500 di2024. Il 28enne romano, n.45 del ranking si è imposto sull’olandese Botic van dein due set con il punteggio di per 6-3, 6-4 in circa un’ora e mezza. Oraaffronterà al secondo turno il vincitore della sfida tra lo statunitense Taylor Fritz, n.7 Atp e il francese Athur Fils. Subito eliminato Luciano Darderi: il n.41 ATP, è stato battuto con un doppio 6-4 dall’argentino Mariano Navone (n.40 del ranking). Sudamericano implacabile nelle palle break (annullate otto delle nove concesse), che si è imposto dopo un’ora e 45? di battaglia, aggiudicandosi il quarto confronto diretto di sette, tutti negli ultimi 12 mesi. Per Darderi ancora poche soddisfazioni sul cemento, in un match in cui ha messo a segno appena 14 vincentii 33 del rivale.