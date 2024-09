Uefa fondi di solidarietà | cifre più basse per i top-5 campionati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) Lo scorso anno il Comitato Esecutivoha approvato un aumento della distribuzione deidiper i club che non prendono parte dalle competizioni maschili per clubtra il 2024 e il 2027. I club non partecipanti vedranno la quota aumentare dal 4% al 7% della soglia di fatturato prevista di 4.4 miliardi di euro. La cifra ammonta dunque a 308 milioni euro, un aumento dell’80% rispetto al ciclo precedente. Nel corso della riunione odierna, il Comitato si è trovato a Praga, in Repubblica Ceca, e ha approvato i criteri per la distribuzione degli importi. E’ stato confermato un tetto massimo alla distribuzione alle prime cinque federazioni: Inghilterra, Spagna, Italia, Germania e Francia. Quest’ultime, come si legge in una nota, riceveranno 10 milioni di euro ciascuna.