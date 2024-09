Sold out per l’incontro a tema San Francesco alla Palazzina Azzurra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024)piena per Sand’Assisi. In tanti hanno partecipato aldedicato al ’Cantico delle creature’ di Sand’Assisi, organizzato dall’associazione ’I luoghi della scrittura’ in collaborazione con la libreria ’Libri ed eventi’., che ha avuto comeanche il rapporto di Sancon le Marche, si è concentrato sul Cantico delle Creature e ha visto la presenza di importanti relatori tra cui padre Ferdinando Campana, frate minore e profondo studioso del santo. Padre Ferdinando Campana, Ministro provinciale dei frati minori delle Marche, è autore di numerosi studi su Sane il francescanesimo.