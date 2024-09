Sei nuove sculture installate e un defibrillatore in dono al borgo di Marcena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Arezzo, 24 settembre 2024 – Seie uninaldi. Questa è l’eredità di “ndo - L’arte camminando” che, giunto alla quarta edizione, ha visto il piccolo paese alle porte di Arezzo accogliere oltre mille visitatori in una sola giornata e raggiungere importanti risultati dal punto di vista sociale. L’evento ha rinnovato un innovativo modello di rigenerazione urbana dove l’arte è intesa come strumento di aggregazione, valorizzazione del territorio e sviluppo di sinergie tra pubblico e privato in virtù del coinvolgimento di cittadini, istituzioni, associazioni ed enti locali.