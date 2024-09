Marin Cilic è il giocatore con il ranking più basso a vincere un torneo ATP | battuto Zhang ad Hangzhou

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) A 35 annitorna aun titolo ATP. Il tennista croato trionfa aldie lo fa contro il padrone di casa Zhizhencon un doppio 7-6(5). Ma c’è anche un record speciale sullo sfondo del successo del campione US Open 2014: arrivato in Cina grazie a una wild card e con la posizione di n.777 al mondo,è il vincitore di un titolo ATP con ilpiùdella storia. L’ultima successo del tre volte finalista Slam risaliva all’ottobre del 2021 quando a San Pietroburgo sconfisse in finale la testa di serie n.5 Taylor Fritz in tre set. Oggi il successo è frutto di un match equilibrato, durato un’ora e 53 minuti e iniziato subito in salita per il croato, costretto a cancellare due palle break in apertura. Con due soli altri game ai vantaggi, il primo verdetto è rimandato al tie break.