La crescita economica non è fatta solo di spesa pubblica

(Di martedì 24 settembre 2024) Nelle prossime settimane si andrà al voto in tre regioni: Liguria (27-28 ottobre), Emilia Romagna e Umbria (17-18 novembre). La campagna elettorale ha le sue regole e nessuno si aspetta che i candidati, nell’esporre le proprie promesse, abbiano particolare riguardo per la fattibilità degli impegni presi. Sarebbe però importante che, fin da subito, essi ragionassero su quello che concretamente può essere realizzato e, ancora più importante, che sarebbe utile fare. In uno scenario in cui le Regioni e i Comuni hanno scarsa autonomia, le leve a loro disposizione hanno a che fare soprattutto con la qualità dei servizi pubblici. Ma, tra rallentamento dell’economia e difficoltà del bilancio pubblico, è improbabile che governatori e sindaci possano far conto su un aumento delle risorse a disposizione.